Videod: kodustes metsades testiv Toyota valmistub Soomes poodiumit ründama

Toyota meeskonna eesmärk on koduselt Soome MM-rallilt võtta kindlasti võit, aga vaikselt julgetakse unistada ka kolmikvõidust. Arvestades, et autot on nüüd ligi nädala aega Soome metsade vahel lennutatud, peaks auto olema katsumuseks valmis. Lisaks annab kindlustunnet ka uus ja veidike parem mootor.