Hispaania politsei pani kuuel dopinguga hangeldanud sportlasel käed raudu

Portaali insidethegames.biz teatel korraldati vahistamised Madridis, Valencias ja Zaragozas. Keelatud ainete levitajate baas asus Zaragozas Calatayudi linnas, Madrid oli kurjategijate hankekeskus. Uurimise algatas info, et üks sportlane tegeleb keelatud ainetega kaubitsemisega.

Hispaania uudisteagentuuri EFE andmetel on tegemist Rachid Najidi ja tema naise Malika Asahssahiga. Asahssah andis 2015. aastal Valencias peetud maratonil positiivse dopinguproovi. Lisaks on kinni peetud Said Aitadi, Fatima Ayachi ja Abebe Mulugeta ning hiljuti Madridi poolmaratoni võitnud etiooplane Gizaw Bekele.