Rahvusvaheline käsipalliliit üritab MM-iga kaasa aidata maailma rahule

«Seoses sellega, et Lõuna-Korea pääses MM-ile, on meil hea võimalus spordi abil inimesi ühendada,» seisis IHF-i avalduses. «Loodetavasti see sõnum aitab sidemeid tugevdada ning kui Korea ühendmeeskond mängiks 10. jaanuaril Berliinis avakohtumises Saksamaa vastu, siis oleks see rohkem kui sport,» lisas Saksamaa käsipalliliidu president Andreas Michelmann.