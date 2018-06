Otsepilt: Eesti rannavollepaar mängib MK-etapil finaalis!

Nüüd ootab Nõlvakut ja Tiisaart ees finaal, kus vastasteks on Hiina paar Peng Gao - Yang Li. Finaalmäng algab Eesti aja järgi kell 12.00 ja otsepilti näeb uudise all olevast Youtube'i aknast.

Singapuri turniir on tasemelt oluliselt tugevam kui mullune Malaisia MK-etapp, kus Nõlvak ja Tiisaar teenisid oma seni ainsa poodiumikoha, pronksi. Singapuri võistlus kuulub auhinnafondi suuruselt (50 000 dollarit) MK-sarja keskmike hulka.

Kõige tugevamate MK-etappide auhinnarahad ulatuvad 300 000 dollarini, ent sama sarja etappideks nimetatakse ka 10 000 dollari suuruste auhinnafondidega turniire. Auhinnafond määrab paljuski ka selle, kui paljud maailma tipud turniirile osalema tulevad. Kokku on tänavu MK-sarjas 48 etappi (neist suisa 23 on nõrgima ehk ühe tärniga). Kuna tase on turniiriti väga erinev, kattuvad mitmed turniirid ka ajaliselt.