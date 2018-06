Fotofinišiga esikoha kaotanud Vips tõusis Norisringil teist korda poodiumile

Teine eestlane Ralf Aron lõpetas Ticktumi, Vipsi, kolmanda koha saanud meeskonnakaaslase Marcus Armstrong, Guan Yu Zhou ja Jehan Daruvala järel kuuendana. Sarja kokkuvõttes on Aron nüüd kolme etapi ehk üheksa sõidu järel viiendal ning Vips kuuendal kohal.

Liider on Enam Ahmed 103 punktiga, Ticktum jääb temast aga maha vaid kolme ning Armstrong viie punktiga. Järgnevad 79 punktiga Zhou ning vastavalt 76,5 ja 70 punktiga Aron ja Vips. Eraldi peetavas uustulnukate arvestuses on Ahmed samuti liider, olles kogunud 142,5 punkti. Vipsil on teisena 117 ja Armstrongil kolmandana 112 punkti.