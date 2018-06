Video: Verstappen pani ülimagusa vastusega ajakirjanikel suud lukku

Peale pressikonverentsi rääkis Verstappen televisioonile, et ta on vihane, et sõitjaid kritiseeritakse vigade pärast. «Me oleme kõik inimesed. Loodan, et Austrias ei küsi ajakirjanikud temalt, et kas ta plaanib midagi oma sõidu juures muuta. Ma olen seda nii palju kuulnud ja see häirib mind väga,» rääkis Vertappen Sky Sportsile.