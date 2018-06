Venemaa peatreener: oleme kaheksandikfinaaliks psühholoogiliselt valmis

«Isegi kümnekesi mängides jooksid poisid kõvasti ning tahtsid rünnata. Psühholoogiliselt oleme järgmisteks mängudeks hästi valmis,» lubas Tšertšessov, kelle sõnul tuleb treeningutel mõned järeldused teha. «Üks asi on treening, teine tegelik mäng. See on kunst olla alati valmis.»