Dopingukaristuse ära kandnud Johaug naasis koondisesse ja tegi üllatava avalduse

Nimelt ütles Johaug norra meediale, et tema tagasitulek koondise juurde kaalub kõik eelnevad saavutused üle. «Ma olin koondise osa olnud mitmeid aastaid, kuid olin sunnitud olema eemal viimased kaks hooaega. See, et ma taas koondises olen ja võistelda saan, on minu jaoks tähtsam kui kõik minu eelnevad MMi ja Olümpiamedalid kokku,» rääkis Johaug NRK-le.

«Kõik tüdrukud on teinud kõva edasimineku, aga ma usun, et ma olen nendega samal tasemel,» rääkis 30-aastaseks saanud norralanna. Kuigi enamus inimesi Norras usuvad, et just tema peaks olema see, kes ka tuleval aastal naiste suusatamist valitseb, siis Johaug ise nii ei arva, ning pigem endale selliseid ootusi peale panna ei taha.