Iraani peatreener peale kaotust Portugalile: Ronaldo oleks pidanud punase kaardi saama!

«Reegleid järgides peaks olema küünarnukiga vastasmängija löömine väärt punast kaarti. Sellel ei tohiks olla vahet, kas löögi sooritajaks on Lionel Messi, Cristiano Ronaldo või keegi kolmas,» vahenab Rediff Queiroz'i sõnu. «Viis meest istuvad üleval ja ei näe, et Ronldo lööb küünarnukiga!» võttis VAR'i otsuse Iraani peatreener kokku.

Ka Portugalile antud penaltiga ei olnud Queiroz rahul: «VAR ei tööta nii nagu peaks. Seal on palju probleeme, esiteks me peaksime teadma, kes neid otsuseid siis lõppude lõpuks teeb. VAR ei anna ruumi inimlikele vigadele. Varem olime me sellega harjunud, et sellised väiksed asjad juhtuvad.»