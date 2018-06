Täna: kas Messi ja Argentina suudavad vältida hävingut?

Alustame D-alagrupi analüüsist, kus seis on enne viimast vooru tõeliselt põnev. Horvaatia jaoks on edasipääs matemaatiliselt kindel ning sisuliselt samuti, arvestades nende suurepärast väravatevahet. Teine edasipääseja on sellest alagrupist aga täiesti lahtine, sest lootus edasi pääseda on olemas nii Nigeerial, Islandil kui ka Argentinal. D-alagrupi punktiseis enne viimaseid mänge on järgmine: Horvaatia 6, Nigeeria 3, Island ja Argentina 1.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et tänu Argentina halbadele esitustele on antud alagrupi lõpplahendus kõige huvitavam. Ootamatult on isegi reaalne võimalus, et edasipääseja saatuse otsustavad lõpuks kollased kaardid. Teoreetiliselt on suurim võimalus alagrupist teisena edasi saada Nigeerial, kuid ka Argentinal on võimalus täiesti olemas. Islandi seis on teoreetiliselt kõige keerulisem, aga samas on neil Horvaatia alistamise puhul samuti siiski olemas teoreetiline võimalus edasipääsuks.