Maailma üksikuim töö? Islandil tehakse täna uudistesaadet vaid mõnele inimesele

Igal õhtul on Islandi telekanalis Stöd 2 eetris uudistesaade Fréttir. Täna õhtul on saade eetris täpselt samal ajal, kui mängivad Horvaatia ja Island.

Kui Island mängis MMi avamängu Argentinaga, vaatas seda mängu teleri vahendusel 60 protsenti Islandi rahvastikust. See tähendab, et Islandil olid jalgpallilainel 99,6 protsenti saareriigil olevatest teleritest.

The Guardian uuris enne tänast mängu, millega kavatseb Thordárson vaatajaid jalgpallilt enda telesaate juurde meelitada? «Lõpetasin just intervjuu Islandi keskpanga asedirektoriga. Ta lahkub pangast pärast 28 aastat, seega see on suur asi,» lubas Thordárson.