Täna: kas maailma 183. reket saab Wimbledoniks asetuse?

Vahepeal WTA edetabelis suisa 500 piirimaile langenud Williams on tõusnud pärast tagasitulekut edetabelis 183. kohale. Et 36-aastane Williams oli enne lapsepuhkusele minekut maailma esireket, võitleb ta siiani selle eest, et värsketele emadele peaks kehtima edetabelikoha külmutamise reegel. Pärast Indian Wellsi tenniseturniiri, kus Williams kaotas kolmandas ringis õele Venusele, teatas esireket Simona Halep, et on samuti ameeriklanna poolel.