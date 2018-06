Tallinn premeerib EMilt medali toonud Kirput ja Embrichi ning treener Kaabermad

•B R O N Z E• in European championship 2018🥉🇪🇪🎉. Ph @augusto280766 #TeamEstonia #TerveEestiEest #vehklemine #фехтование #scherma #escrime #fencing #fechten #esgrima #击剑 #펜싱 #フェンシング #workout #scrimă #eskrim #vívás

A post shared by • K I R P U • E R I K A • (@erikakirpu) on Jun 21, 2018 at 1:00pm PDT