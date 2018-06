Tänak istub lauluväljakul krosskardi rooli: esimesed sõidud tõmbasid juba näo naerule

Miks lauluväljakul just krosskartidega sõita? «Kui midagi sellist teha, siis tänasel hetkel nad olid parim valik. Autodega midagi teha on keeruline – kust leida nii palju võrdseid autosid? Samas võiks ju olla midagi sellist, mida vaadata ka. Täna olen mõned korrad krosskardiga sõitnud ning esimene emotsioon tõmbab näo naerule. Võitmine polegi sel päeval kõige olulisem,» rääkis Tänak pressikonverentsil.

Samas tunnistas ta, et rallisõitja hing ei lase ka vaikselt krosskarti roolida. «Seltskond, kes on siia kokku saanud, on väga eriline. Midagi lihtsat siin pole. Kui kiiver läheb pähe, siis ilmselgelt läheb ka nupp siin otsas sisse. Sõu on oluline. Sõidame nii kiiresti kui oskame, aga küll me leiame ka midagi muud, millega rahvast lõbustada! Kindlasti annab see teistmoodi õhkkonna,» rääkis ta.