«Muidugi proovime seda teha, aga Otti on koduradadel raske võita. Kasutame Rally Estoniat eelkõige testi eesmärgil ning me ei sea võitu eesmärgiks. Proovime rallil kindlasti erinevaid asju, mis hiljem Soome rallil kasulik oleks. Aga mõistagi ootan seda rallit huviga ning loodan, et palju fänne tuleb raja äärde.»

Paddoni sõnul on ta avastanud, et eestlased on rallirahvas. «Ükskõik, kus Ott võistleb, näen alati palju eestlasi teda raja ääres toetamas. Eesti armastab rallit! Muidugi, kui siin oleks MM-ralli, oleks see kindlasti tore. Aga see on keeruline, sest paljud riigid tahavad MM-sarja korraldusõigust endale saada.»