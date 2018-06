Fotod: Eesti korvpallikoondis kogus abivajajatele kahe tunniga 458 kilo toitu

Maxima avalike suhete juht Katja Ljubobratets avaldas heameelt, et korvpalliliiduga kahasse sellist fänni- ja heategevuspäeva läbi sai viia. «Meile Maximas valmistab alati ütlemata head tunnet kui saab kellegi teise jaoks head teha. Eriti valmistab mulle rõõmu ka see energia, millega rahvusmeeskonna mängijad võtsid selle ühisaktsiooni ette ja seda veel enne otsustavaid mänge.»

Eesti Toidupanga tegevjuht Piet Boerefijn sõnas, et toidukogumispäevi tehakse üldjuhul kaks korda aastas, kuid abikäed on alati teretulnud. «Meie toidubussid sõidavad igal õhtul kauplustesse, et päeva jooksul kõrvale pandud annetused kokku koguda. Suuremad kogumisaktsioonid toimuvad kahel korral aastas. Mul on hea meel, et korvpallurid aega leidsid ja meile appi tulid!»