Saksamaa peatreener: me ei väärinudki edasipääsu

Esimest korda ajaloos jäi Saksamaa jalgpallikoondis maailmameistrivõistlustel alagruppi pidama. Ning mitte lihtsalt pidama, Saksamaa lõpetas alagrupi Rootsi, Mehhiko ja Lõuna-Korea järel viimasena.

«Raske äelda, miks me välja langesime. Mõistagi on meie pettumus suur. Me ei väärinud uuesti maailmameistriks tulemist, me ei väärinud isegi kaheksandikfinaali pääsemist,» sõnas Löw pressikonverentsil.

«Meie mängus puudus täna klass. Me polnud piisavalt dünaamilised, et häid väravavõimalusi tekitada. Meil oli väravaolukordi, aga me ei kasutanud neid ära. Peame tunnistama kaotust ning praeguse olukorraga hakkama saama. Me ei langenud välja sellepärast, et me poleks võita tahtnud. Tahtsime küll!» jätkas Löw.