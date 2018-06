Tihe juuli tulekul: Tänak otsib kodurallilt Soome MM-etapiks kiirust

«Vahepeal on tore veidi lõõgastuda ja suvepuhkust nautida,» rääkis Tänak WRC-hooaja pikima pausi tegemistest. «Sellegipoolest on meil sel ajal ka üsna palju teste. Üritame aasta teiseks pooleks võimalikult hästi valmistuda. Pikk maa on minna ja kõik veel võimalik.»