See kirjatükk pole mõeldud neile, keda jalgpalli MM kohe üldse ei huvita. Veel vähem neile, kes kuulutavad valjul häälel ja tõsimeeli, et ise ei vaata ja kõik, kes vaatavad, raiskavad aega. Justkui arvates, et sajad tuhanded eestlased on keset ilusat suve kehastunud lambakarjaks, kes üksnes muu maailma eeskujust nakatununa teleka ees kükitavad.