Viis põnevat fakti Brasiilia veenvast võidust ning Costa Rica toredast viigipunktist

1) Brasiilia on alagrupist edasi pääsenud juba 13 järjestikusel finaalturniiril. Nende seeria ulatub tagasi 1970. aastasse.

2) Sel MM-finaalturniiril on löödud juba kaheksa omaväravat. Täna löödi neid kaks - mehhiklase Edson Álvarezi omavärav oli seitsmes, Šveitsi väravavahi Yann Sommeri oma kaheksas. Sommer on sealjuures kolmas väravavaht, kes MMil omavärava on löönud. Andoni Zubizarreta tegi seda 1998. ning Noel Valladares 2014. aastal.