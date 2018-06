Inglismaa – Belgia: mäng esikohale? Või näeme hoopis kaardisadu?

Olukord G-alagrupis on pealtnäha lihtne: täiseduga Inglismaa ja Belgia jagavad täna õhtul algusega kell 21 esikoha, nullipoisid Tuneesia ja Panama au ja väärikuse. Ent kui olukorda pisut süveneda, tekib paratamatult küsimus: kas inglased ja belglased ikka nii hirmsasti soovivad seda grupivõitu või mitte?

Tolle kvarteti parim meeskond potsatab play-off’is tabelipoolde, kus veerandfinaalis suure tõenäosusega ees ootamas Brasiilia ning poolfinaalis kas Prantsusmaa, Argentiina, Uruguai või Portugal. Vähe sellest: täiesti võimalik, et 1/8-finaalis tuleb vastu kardetud Kolumbia (kui jääb oma alagrupis teiseks).

Seevastu teiseks jäämise (või tulemise, kuidas soovite) korral on veerandfinaalis ootamas Šveits või Rootsi ning poolfinaalis Hispaania, Venemaa, Horvaatia või Taani. «Väike» erinevus kahe teekonna vahel justkui oleks…

Nii Belgia peatreener Roberto Martinez kui tema Inglismaa ametivend Gareth Southgate naersid oletuse meelega teiseks jäämisest mõistagi välja. Samas: mõlemad teatasid, et saavad täna õhtul Kaliningradis tulle arvestatava osa mängijaid, kes seni on vähe või pole üldse väljakule pääsenud.

Martinez lausus, et võib teha koosseisus koguni kümme vahetust. Inglise meedia teatel vastab Southgate kuuega, teiste hulgas jäävat pingile ka turniiri suurim väravakütt Harry Kane. Ent kõik see pole treenerite sõnul ajendatud meelega kaotamise, vaid koormuse jaotamise ja kaartide vältimise soovist.

«Tahame iga mängu võita. Ma ei tea, kuidas valmistuda kuidagi teisiti. Mina seda igatahes ei oska,» sõnas Southgate pressikonverentsil. Ja lisas muigelsui: «Me pole alates 2006. aastast ainsatki play-off mängu võitnud. Kuidas saame sellises olukorras hakata valima meeldivamat poolfinaalvastast? Come on.»

«Iga MM-ile tulnud jalgpallur on selle turniiri tasemel ja väärib võimalust siin mängida,» lausus Martinez. «Mulle on oluline, et saan kõigile loota ja anda võimaluse. Nii näen, kuidas keegi sellele väljakul reageerib.»