Kuidas see võimalik on? Enden on Kotsariga koos mänginud

«Poeg kutsus mind sinna, võistkonna nimi oli Saku Parimad Pojad,» naerab Enden. «Maik oli siis veel hästi kõhna, kuid mulle jäi meelde tema suhtumine. Ta on kutt, kes tahab tööd teha ja võiks ilmselt korvpallisaalis eladagi. Kui Janari Jõesaare kohta on öeldud isegi Eestis, kus trenni üldiselt väga palju ei tehta, et ta on laisk, siis Kotsari kohta ei ütle sedasi mitte keegi.»