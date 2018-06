Kontaveit alustab Wimbledoni maailma 99. reketi vastu

NOTABLE FIRST ROUNDS - LADIES' SINGLES



Angelique Kerber vs Vera Zvonareva

Monica Niculescu vs Naomi Osaka

Belinda Bencic vs Caroline Garcia

Alize Cornet vs Dominika Cibulkova

Svetlana Kuznetsova vs Barbora Strycova

Donna Vekic vs Sloane Stephens#Wimbledon