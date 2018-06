Maratonrallide maailma karikavõitja teeb Shell Helix Rally Estonial debüüdi R5 autoga

Mitmekülgne mootorisportlane on varem startinud kolmel Rally Estonial ja tänavu teeb ta Eestis debüüdi R5 autoga, kui stardib endise WRC sõitja Toni Gardemeisteri meeskonna TGS Worldwide Skoda Fabia R5ga. Kaardilugejaks on Szymon Gospodarczyk.

Autospordis ralliga alustanud Domzala hakkas 2015. aastal osalema FIA maratonrallide karikasarjas, 2016. aastal tuli ta T3 kategoorias maailma karikavõitjaks ning 2017. aastal osales juba kõrgeimas, T1 klassis, kus tuli Toyota Hiluxi roolis kolmandale kohale. Autorallis on ta osalenud ka MM-sarjas, 2014. aastal tuli ta JWRC klassis seitsmendale kohale. Shell Helix Rally Estonia on talle heaks vahelduseks maratonrallide vahel.

„Ootan juba võimalust taas Eestis startida, need teed kuuluvad mu lemmikute hulka, eriti tahan sõita taas Arula katsel. See, et sõidan esimest korda R5 autoga, lisab sellele põnevust juurde. Peale pikemat pausi ja pikki kilomeetreid maratonrallidel üle maailma, on see mulle heaks vahelduseks kihutada rallikatsetel koos oma hea sõbra ja kaardilugeja Szymon Gospodarczykuga,“ räägib Domzala.

Toni Gardemeister, TGS Worldwide: „Meie jaoks on väga huvitav teha koostööd uue sõitjaga, kellel on mitmekülgne taust. Viimasel ajal on ta keskendunud maratonrallidele aga usun, et ta näitab Skoda Fabia R5 autoga head kiirust. Tuleme oma meeskonnaga Rally Estoniale alati hea meelega, tegu on professionaalselt korraldatud võistlusega, kus on head kiiruskatsed ja suurepärane atmosfäär raja ääres.“

Shell Helix Rally Estonia direktori, Urmo Aava jaoks on Poola sõitjate startimine oluline mitmel põhjusel. „Poola turg on nii meile kui meie toetajatele väga atraktiivne. Kindlasti toob Poola sõitjate startimine Eestis siia ka Poola rallifänne, kes saavad oma kangelaste kõrval kaasa elada kolmele WRC sarja meeskonna sõitjatele, kes stardivad Shell Helix Rally Estonial. Aron Domzala jaoks on Lõuna-Eesti teed tuttavad, ta on siin võistelnud ja testinud. R5 autoga suudab ta kindlasti siin head kiirust näidata, värskelt on tal ette näidata Leedu meistrivõistluste etapi neljas koht üldarvestuses," räägib Urmo Aava.