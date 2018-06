LeBron James langetas tuleviku suhtes tähtsa otsuse

Nimelt saab LeBron Jamesist peale lepingust loobumist piiramatu vaba agent, mis tähendab, et ta on klubidele tasuta saadaval. James andis Cleavlandile teada, et ta loobib oma lepingu viimasest aastast ning sellega kaasnema pidanud tasudest.

Nüüd, kui James pole enam ühegi klubiga seotud, saavad kõik meeskonnad talle lepinguid pakkuda. Teatavsti on Jamesist väga huvitatud Lakers, kellele selline otsus on vägagi meeltmööda. Siiski ei ole see veel garanteeritud, et James sinna liigub. Cavaliers saab siiski pakkuda talle oma lepingut, mis peaks olema viie aastane leping, millega James teeniks 207 miljonit dollarit ehk 178 miljonit eurot.