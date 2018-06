Täna: kas Prantsusmaa koondis teeb Argentina teekonnale lõpu juba kaheksandikfinaalis?

Nüüd kohtutakse kaheksandikfinaalis Prantsusmaaga, kes on sellel turniiril näidanud küllaltki kindlat mängu. Prantslased võitid 2:1 Austraaliat, 1:0 Peruud ja alagrupi viimases kohtumises viigistati Taaniga 0:0. Kuigi prantslastel on kohti, kust nende meeskond on haavatav, siis pigem on selle turniiri käigu põhjal arvestades just nemad tõenäolisemad edasipääsejad.