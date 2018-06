Täna: kas Ronaldo ja Portugal suudavad Uruguaile lahingu anda?

Portugali koondise selle turniiri võtmeküsimus on selles, kuidas mängib Cristiano Ronaldo. Kolme mänguga on Ronaldo löönud neli väravat, kusjuures esimeses mängus Hispaania vastu lõi ründaja kübaratriki. Portugal sai alagrupis viie punktiga Hispaania järel teise koha.

Uruguai koondise mäng on samuti üles ehitatud ründajate peale. Luis Suarez ja Edinson Cavani on mõlemad sellise kaliibriga mängijad, et väravaid oodatakse neilt igas mängus. Suarez on sellel turniiril löönud kaks väravat, Cavani ühe. Alagrupist saadi edasi kindlalt, kui võideti kõik vastased ja koguti 9 punkti. Lisaks ei lastud endale lüüa mitte ühtegi väravat.