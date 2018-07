Postimehe jalgpallistuudio: Belgia punased kuradid tõsteti põrgust tagasi taeva piirile

Stuudios on seekord külas reklaamimees Oliver Lomp, kes varem töötanud ka Postimehe sporditoimetajana ning selle käigus ka vabatahtliku soengumodellina. Suure jalgpallisõbrana pakub MM talle kuhjaga ainest üheks huvitavaks tegevuseks, ent mis see täpsemalt on? Heidame pilgu ka tänastele kohtumistele Rootsi-Šveits ja Inglismaa-Kolumbia, mille järel saabki selgeks, kes on need kaheksa meeskonda, kes turniiri jätkavad.