Martin Rump noppis Blancpain GT Asia sarjas esimese üldvõidu

«See võit oli juba kaua õhus. Mullu ei suutnud ma ebaõnne tõttu alati oma kiirust näidata, aga teadsin, et koos Frankyga suudame midagi korda saata,» lausus Rump sarja kodulehele. «Oleme teinud hooajale stabiilse alguse ja hea on võiduarve avada. Nägin stardis, et Dennis Lind tuleb vasakult ja jätsin talle ruumi. Seejärel keskendusin tal kannul püsimisele, kuna teadsin, et edukaristus (sarjas kasutatakse sõitjate võrdsustamiseks kohustuslikku boksipeatust - toim) mängib meie kasuks,» selgitas Rump.