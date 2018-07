Neuville’i ja Tänaku kaardilugejaid seob vajalik abimees

«Tähtis on hea tunnetuse saavutamine. Teeme kogu aeg palju muudatusi, nii et tähtsam on tunnetamine ning õige seadistuse leidmine.»

Belglase kinnitusel ollakse tihedas kontaktis ka eestlastega, eriti Ott Tänaku kaardilugeja Martin Järveojaga.

«Me oleme päris head sõbrad. Kasutame samu kellasid ning ma arvan, et ta on väga õnnelik, et uus mudel tuli just välja. Kui ma õigesti mäletan, siis ta võitis isegi Argentina ralli tänu kellale,» meenutas ta.

Nicolas Gilsouli kell FOTO: Karli Saul / SCANPIX

Tõepoolest – Järveoja rääkis Argentina ralli pressikonverentsil, et kuigi ta pole väga ebausklik, on ta avastanud rallivõitude puhul ühe huvitava seaduspära.

«Viimaselt katselt tagasi tulles ütlesin Otile, et ma ostsin selle ralli jaoks uue kella. Nii tegin ka Sardiinias ja Saksamaal (kus tulid rallipaari eelmised võidud – toim), nii et võib-olla peaksin ka järgmiseks ralliks uue kella ostma. See on kallis ebausk.»