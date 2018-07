Grupisõidu Eesti meister Räim: need olid karjääri raskeimad Eesti meistrivõistlused

Keerulistes oludes sõidetud võistluse võitis Räim Gert Jõeääre ja Karl Patrick Lauki ees. «Täna oli veidi teistsugune sõit kui eelnevatel aastatel. Grupp tuli mitu korda kokku ja läks siis jälle lahku. Need olid ühed raskemad Eesti meistrivõistlused,» ütles Räim.

Väleda sprindijala poolest tuntud Räim ei soovinud täna asja lõpusirgele jätta, sest: «Tahtsin näidata, et ma ei oota ainult finišilahendust, vaid suudan ka muud moodi sõita.»

Tänavusi Eesti meistrivõistlusi jääb iseloomustama vihm, tuul ning külm ilm. Räime sõnul andsid keerulised olud eriti tunda 165 km pikkuse võistluse viimasel ringil. «Viimasel ringil võtsime veidi rahulikumalt ning pulss langes. Tänu sellele hakkas ikka päris külm. Kompuuter näitas seitse kraadi, see ei ole päris normlaane.»

Oma arenguga on Räim 24-aastane Räim suures plaanis rahul. Vahepealsed aastad, mil tulemused ülesmäge ei läinud, aitasid tal areneda psühholoogiliselt. «Vahepeal tuleb koha peal seista, et aru saada, kuidas edasi areneda. Need kaks aastat, kus ma võib-olla nii palju ei arenenud, aitasid mind kõvasti psühholoogiliselt.»