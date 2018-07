Suure tõenäosusega, vähemalt nii arvab Taaramäe ise, on eestlasi tänavu Touril stardis kaks. Pühapäeval peetud grupisõidu Eesti meistrivõistlustel viiendana üle finišijoone tulnud Taaramäe sõnul viivitab meeskond koosseisu teatamisega viimse hetkeni sellepärast, et tegu on Direct Énergie vaieldamatult hooaja tähtsaima võistlusega.