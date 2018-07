Mehhiko peatreener Neymari näitlemisest: jalgpall on meeste, mitte klounide mäng!

Eriti on Osoriol hingel 72. minutil aset leidnud vahejuhtum, kus Miguel Layun läks astus väljaku kõrval istunud Neymarile jalale. Järgnes Neymari rullimine ühelt küljelt teisele. Selleks, et ründaja uuesti rahulikult hingama hakkaks, kulus üle minuti.

Osorio sõnul tappis see vahejuhtum Mehhiko momentumi ning pärssis nende võimalusi viigiväravat püüda. Kuigi ta ei nimetanud oma kommentaaris kordagi Neymari nime, said kõik pressikonverentsil viibinud inimesed aru, kellest peatreeneri jutt käib.

«Me kontrollisime mängu, kuid minu arvates on häbiväärne, et nii palju aega võib ühe mängija peale kulutada. Ühe mängija peale kulus neli minutit! See on õppetund igale jalgpalli mängivale lapsele. Jalgpall peaks olema meeste, mitte klounide mäng,» ütles Osorio.