Arsenal täiendas oma ridu kogenud keskkaitsjaga

30-aastane Sokratis on Arsenali jaoks sellel aastal kolmas ost, varem on meeskonnaga liitunud kaitsja Stephan Lichtsteiner Juventusest ja väravavaht Bernd Leno Leverkuseni Bayerist.



Uute ostude taga on ka see, et Arsenal vahetas peale hooaja lõppu peatreenerit. Arsene Wengeri ameti võttis klubis üle Paris Saint-Germaini klubi juhendanud Unai Emery.