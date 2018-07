Chris Froome tunnistati süütuks

Eelnev on kirja pandud näitlikustamaks, millise valusa matsu sai niigi eelmise kahe aastakümne jooksul dopinguskandaalidest tohutult puretud jalgratta maanteesõit mullu 13. detsembril, kui Rahvusvaheline Jalgrattaspordiliit (UCI) avaldas, et üks Chris Froome’ilt Vuelta raames võetud proov sisaldas lubatust rohkem salbutamooli.

Eile teatas UCI, et loobub Froome’ile esitatud süüdistustest, sest pärast pikka konsulteerimist rahvusvahelise antidopinguagentuuri (WADA) spetsialistidega leiti, et erinevaid asjaolusid arvestades ei ole põhjust fikseerida «halba analüütilist leidu». Ametlikult on Froome nüüd süüst prii, aga kas ja millise pleki jätab juhtum tema mainele, selgub tulevikus