Venemaa neonatsid said Hitleri-lipu eest FIFA-lt karistada

Nimelt lehvitati staadionil lippu, millele oli peale kirjutatud Hitleri sümboliks peetav number 88. Sümboli aluseks on asjaolu, et h-täht on ladina tähestikus kaheksas, ning seega viitab number 88 «Heil Hitler» tervitusele. Diskrimineeriva plagu lehvitamine läheb venelastele maksma 10 100 USA dollarit.