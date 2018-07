BC Kalev/Cramo otsustas eurosarjast loobuda

Et Kalev/Cramo sai kõige madalama asetuse, tähendanuks see, et sügisel tulnuks alustada hooaega esimesest eelringist. Seetõttu otsustas korvpalliklubi juhtkond, et loobutakse eurosarjast ning keskendutakse Ühisliigale ja peagi loodavale Eesti-Läti Ühisliiga mängimisele.