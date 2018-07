Hispaania meedia: Ronaldo on suundumas Itaalia tippklubisse

Hispaania väljaande Marca andmetel on Juventus läbirääkimises Ronaldo agendiga. Portugali superstaari eest ollakse valmis maksma Madridi Realile 100 miljonit eurot. Väidetavalt on Juventus valmis Ronaldole maksma sellist palka, nagu ta soovinud on. Teatavasti on Ronaldo jaoks just vähene palk olnud üks suurimaid probleeme Madridis jätkamise osas.