Autoralli MM-sari saab uuel hooajal juurde kaks uut etappi

Oli teada, et uue etapina on sarja pürgimas Tšiili ralli. Tšiili MM-ralli peaproov oli aprillis, kui peeti kandidaatralli, mis pakkus MM-sarja promootoritele suurt rahulolu ning nad on valmis lisama antud etapi kalendrisse uueks hooajaks juurde.

Nüüd on tulnud väiteid, nagu oleks Jaapani ralli lisatud autoralli MM-sarja esialgsesse kalendrisse, FIA ametlik kalender avaldatakse sügisel. Kuigi MM-sarja promootor on varasemalt teada andnud, et MM-sarja etappide arv kasvab uuel hooajal 13lt etapilt 14 peale, siis peab kahe etapi lisandumiselt üks Euroopa etapp kaduma.

Autosport.com'i andmetel on tõenäoliselt kaduvaks etapiks Korsikal sõidetav asfaldiralli. Üritus on pealtvaatajate seas küllaltki ebapopulaarne ja lisaks sellele on logistiliselt keeruline ning rahaliselt kallis viia läbi etappi Korsika saarel.

Kui antud väide tõeks osutub, tähendab see seda, et MM-sari lisab kolme aasta jooksul kalendrisse neli uut etappi. Türgi ralli lisati kalendrisse selleks aastaks ning 2020 on lisandumas ka Safari Ralli.