Rootsi kapten kuulas naise käsku ja Šveitsi suruti auti

Pärast võite Lõuna-Korea ja Mehhiko üle ning F-alagrupi võitmist sai aga Granqvist karmi korralduse plaanid ümber teha. Korraldus ei kuulunud vaidlustamisele, sest selle andis kõrgeim võim, rootslase abikaasa Sofie, kes teatas intervjuus ajalehele Aftonbladet: «Muidugi tahaksin, et Andreas oleks lapse sünni juures, aga tõenäoliselt seda ei juhtu. Samas, mis saaks praegu olla MMist tähtsam? Ma ei taha mingil juhul, et ta kaheksandikfinaalist eemale jääks. Sellest hetkest on ta ju väiksest peale unistanud. Ta jääb MMile!»

Granqvist kuulas sõna (samas näiteks analoogses olukorras olnud Inglismaa koondislane Fabian Delph lendas sünnituseks koju ja jättis eilse kaheksandikfinaali Kolumbiaga vahele – toim). Alagrupiturniiril kaks penaltit realiseerinud kogenud jalgpallur ei teinud eile Šveitsi vastu küll skoori, aga hoidis koostöös keskkaitsepartneri Victor Lindelöfiga vastased nulli peal. Emil Forsberg lõi 66. minutil tugeva rikošeti abil värava, mis andis Rootsile 1:0 võidu ja viis nad veerandfinaali.

Granqvistilt päriti kohe pärast lõpuvilet, milline olukord on kodus? «Kontrollisin äsja oma telefoni ja abikaasa oli tõesti sõnumi saatnud. Ta ütles, et on minu ja terve Rootsi meeskonna üle väga uhke. Selles teises küsimuses on olukord muutusteta. Laps pole sündinud,» kõlas Granqvisti vastus.

Eeldades, et Sofie korraldused ei muutu ning Granqvist ikka soovib oma teise lapse sündi oma silmaga näha, peab ta lootma, et loodus sündmust vähemalt laupäevani edasi lükkab, sest just siis ootab Rootsi koondist nende esimene MMi veerandfinaal pärast 1994. aastat.

Toona mindi vastamisi Rumeeniaga ja võeti penaltiseerias legendaarse väravavahi Thomas Ravelli tõrjete toel emotsionaalne võit. Poolfinaalis jäädi küll alla Brasiiliale, ent MMilt naasti pronksmedalitega, mis oli nende parim saavutus pärast 1958. aasta kodusel MMil võidetud hõbedat. Eilne võit kütab muidugi lootusi, et kaunid ajad tulevad ka tänavu.

Rootsi edu pant oli, nagu valiksarjas ja ka alagrupifaasis, ühtne ja meeskondlik esitus, kus kõik väljakul olnud mehed tegutsesid pühendunult, jõuliselt (NB! Mitte segi ajada toorutsemisega!) ja distsiplineeritult. «Me ei andnud Šveitsile kuigi palju võimalusi. Üheskoos saavutatu nägemine toob pisarad silma. Kui teeme kõik õigesti, suudame olla tõeliselt head nii kaitses kui ka rünnakul. Veerandfinaali jõudmine tõestab, et oleme mingite asjadega täkkesse pannud!» sõnas Forsberg.

Olgu öeldud, et Rootsil jäi ka omajagu parandamisruumi, sest nii Albin Ekdal kui ka Marcus Berg luhtasid väga soodsad väravavõimalused. «Peame selle võidu kiiresti läbi seedima, sest meid ootab juba laupäeval uus mäng. Me pole saavutatuga rahul – tahame võita ka järgmise mängu!» sõnas peatreener Janne Andersson, kes on koondise pärast Zlatan Ibrahimovici ajastu lõppu väga edukalt ühtseks löögirusikaks vorminud.

Kas Rootsi vastane tolles laupäevases veerandfinaalis on Inglismaa või Kolumbia, selgus pärast Postimehe trükkiminekut (vaata tulemust ja järelkaja sport.postimees.ee), aga Šveitsi peatreener Vladimir Petkovic hoiatas rootslaste järgmist vastast, et neid ootab raske katsumus. «Kui Rootsi lööb värava, on nad erakordselt raskesti purustatav pähkel,» kiitis ta Rootsit.