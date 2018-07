Anett Kontaveit: hooaja esimene võit murul ja uue treeneriga

Kontaveidi järgmine vastane on 23-aastane ameeriklanna Jennifer Brady. Tõenäoliselt peetakse duell homme. WTA pingerivis asetseb Brady 74. positsioonil. Kui Allertovaga oli Kontaveit varem ühe mängu pidanud (ja kaotanud), siis Brady on uus tuttav. Temagi slämmiturniiride lagitulemus küündib neljanda ringini (mullu Austraalias ja USAs), kuid üldiselt on tema karjäär kulgenud suuremate sähvatusteta.