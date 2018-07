Süüdistused organikaubanduses ajasid FC Barcelona raevu

33-aastasel Abidalil diagnoositi 2011. aastal maksakasvaja ning mees vajas organi siirdamist. Kui algselt räägiti pärast õnnestunud operatsiooni, et uue maksa annetas Abidalile tema nõbu, teatab El Confidencial, et Abidalile osteti uus maks hoopis turult.

Samas on Abidal ise väitnud, et Hispaania gigant ei kohelnud teda pärast haigust ja operatsiooni hästi. Tema sõnul toetas teda ainukesena Pep Guardiola.

El Confidenciali materjalidest selgub, et Rosell on telefoni teel siiski ebaseaduslikust elundiostust rääkinud. Ühtlasi ilmneb, et tehingust oli aimu ka FC Barcelona uuel presidendil Josep Maria Bartomeul.