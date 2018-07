M-Spordi pealik: Ogier pole allaandja

Sardiinia rallil ülinapilt Neuville’ile alla jäänud Ogier kaotab MM-arvestuses liidrile 27 punktiga. WRC sarjas on sõita jäänud veel kuus etappi.

«Nägime juba eelmisel aastal kui tugev Neuville on. Praegu on tal hea edumaa. Aga üks asi, mida Sebastien oskab, on võita meistritiitleid,» ütles Wilson WRC kodulehel.