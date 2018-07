Olümpiavõitja kaevati isaduse tuvastamiseks hauast üles

Paraku suri Süleymanoğlu 50-aastasena 2017. aasta oktoobris ning Mori, kes väitis, et tõstja on ta isa, peab isadust tuvastama hakkama hauakaevamise abil. Mori sõnul kohtusid Süleymanoğlu ja tema ema Kyoko Moriga Souli olümpial ning Mori on nende armastuse vili. Naine nõudis advokaadi kaudu isadustesti ning kohus otsustas, et Süleymanoğlu tuleb DNA testi saamise nimel Edirnekapı kalmistu hauast üles kaevata.