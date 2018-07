Suurüllatuse sepitsenud Van Uytvanck: Kontaveit on suurepärane

24-aastane Van Uytvanck kaotas Muguruzale avaseti 5:7, võitis teise 6:2 ning kolmanda 6:1. «Ta on nii agressiivne mängija. Kui oleksin tal enda mängu lubanud mängida, oleksin kaotanud. Mul oli nii teiseks kui ka kolmandaks setis plaan olemas ning see ilmselgelt töötas,» ütles Van Uytvanck.

«Tennises on võimalik heal päeval kõiki võita. Kuid tippmängijate keskmine tase on jätkuvalt parem. Üks asi on väljakul olla ka autsaider. Meil ei ole mitte midagi kaotada,» jätkas ta.