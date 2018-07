Klopp rääkis esimest korda Kariuse peapõrutusest

«Igaüks, kellel on peapõrutus olnud, teab, et seda kogetakse erinevalt. Tema ei saanud peapõrutusest aru. Aga sellised peapõrutused ongi. Kutt, kellel on peapõrutus, on tavaliselt viimane, kes sellest aru saab,» ütles Klopp.

Kloppi sõnul ei osanud keegi pärast nii intensiivset ja pettumustvalmistavat mängu Kariuse võimalikule peapõrutusele mõelda. «Neli päeva pärast finaali sain kõne Franz Beckenbauerilt, kes oli just arsti juures käinud. Ta ütles, et minu väravavahil oli peapõrutus,» avaldas Klopp.

Kloppi sõnul tuleb Kariusel olukord unustada ning eluga edasi liikuda. «Kui teed vea Chesteri vastu, on see lihtsalt viga. Kui teed vea Meistrite liiga finaalis, on see viga, mida ei saa enam muuta. Ma tean, et tema vead olid mõjutatud kokkupõrkest. Mind ei huvita, mida muu maailm sellest arvab.»