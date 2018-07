Grosjean sõitis täiskiirusel teelt välja

Esimesel vabatreeningul tegi karmi väljasõidu Haasi piloot Romain Grosjean, kui sõitis teelt kiirusega 290 km/h välja. Avarii põhjustas asjaolu, et sõitja ei deaktiveerinud õigel ajal DRSi nuppu. «Auto on täitsa puru,» ütles Grosjean raadio teel. «Mul on väga kahju. Oli müksatus ning ma ei saanud nupule pihta.»