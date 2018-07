Täna: suures mängus selgitavad poolfinalisti Brasiilia ja Belgia

Belgia ja Brasiilia kohtuvad omavahel viiendat korda. Esimene mäng toimus 1963. aastal, mille Belgia võitis. Ülejäänud kolm mängu on aga kuulunud Brasiiliale.

MMil on seni kohtud vaid korra, kui 2002. aastal alistas Brasiilia 16 parema hulgas Belgia 2:0. Mäletatavasti krooniti Brasiilia samal aastal ka maailmameistriks.

Statistiliselt Belgiale Lõuna-Ameerika koondistega mängimine ei sobi. Viimasest neljast kohtumisest on kaotatud kolm. Samas on Brasiilia jaoks viimasel kolmel MMil alati saatuslikuks saanud just Euroopa koondis (2006 Prantsusmaa, 2010 Holland, 2014 Saksamaa).