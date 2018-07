Buffon viibib oma tulevase koduklubi juures meditsiinilises kontrollis

Kuigi Buffonil on vanust juba 40 eluaastat, on siiski kõrgelt hinnatud ja väravavaht on ennast endiselt ka heast küljest tõestanud – Juventusega on ta liigavõitjaks tulnud viimased kuus aastat järjest, lisaks valiti ta ka eelmisel aastal maailma parimaks väravavahiks. Itaalia koondist on Buffon esindanud 176 korda.