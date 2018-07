«Joo iga kord, kui Neymar kukub!» Belglased valmistuvad veerandfinaali vaatama joomamängu saatel

Facebookis on tehtud üleskutse liituda veerandfinaali ajal omalaadse joomamänguga. Nimelt peavad inimesed iga kord jooma, kui Brasiilia ründaja Neymar platsile pikali kukub. Üritusest on lubanud osa võtta üle 8000 inimese ning lisaks sellele on üritusest huvitunud üle 24 000 inimese.

Üritus peaks aset leidma Reck Wechteri festivalil Belgias, kuid inimesi on kutsutud üritusega liituma igal pool üle maailma. Korraldaja Stanley Vleminckx rääkis RT'le ürituse tagamaadest: «Ma ei arva, et Neymar on halb mängija, aga ma usun, et ta peaks oma esituste eest MMil saama Oscari.»